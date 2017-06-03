Всероссийская помойка: Южный Урал опять признан самым грязным регионом

Челябинская область признана регионом с самой плохой экологической обстановкой по итогам весны 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологический рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Результаты мониторинга публикуются ежеквартально.

По итогам весны лидерами стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Челябинская область расположилась на 85 – последнем месте. В некотором роде это стабильность – по итогам зимы Южный Урал тоже стоял в хвосте рейтинга. Впрочем, в последние годы, область, если и покидает последнюю строчку, то ненадолго меняясь местами со Свердловской областью. На этот раз соседи сумели удержать свой постзимний результат и 84 место челябинцам не отдали.

Южноуральские власти проблему признавать не спешат. Заместитель председателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, представляющая Челябинскую область, заявила, что на первых местах рейтинга всегда находятся сельскохозяйственные регионы, в конце – промышленные. По её мнению, некорректно сравнивать эти типы регионов друг с другом. Так, признает сенатор, для Челябинской области актуально загрязнение воздуха промышленными предприятиями и автотранспортом, проблема свалки, но добавляет, что эти проблемы касаются всех промышленных регионов, накопивших значительный экологический ущерб от предприятий.

Однако при составлении рейтинга учитывались не только такие параметры, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, но и активность общественных организаций и даже ответственность власти, отмечает RT.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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