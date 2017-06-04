Гороскоп РИА «Новый День» на 5 – 11 июня

Во вторую неделю июня Солнце будет находиться в знаке Близнецов. Меркурий в первые дни продолжит пребывать у Тельца, а 7 июня перейдёт к Близнецам. Венера 6 июня перейдёт от Овна к Тельцу. Марс в течение всего периода останется у Рака.

Солнце в Близнецах будет стимулировать умственные способности людей – в этот период часто проявляются скрытые таланты. Это благоприятный момент для интенсивной умственной деятельности: исследовательской работы, учёбы, планирования. Также в это время Солнце способствует дальним поездкам, командировкам, переговорам.

Меркурий в Тельце будет действовать в полном согласии с Солнцем, добавляя со своей стороны рациональности, вдумчивости при анализе ситуации и поиске решения. Также, в соответствие со своим предназначением, он продолжит способствовать контактам, переговорам, сделкам и заключению соглашения.

Венера в Овне слишком эмоциональна и порывиста, поэтому будет часто создавать конфликты в деловых отношениях. Её настрой больше подходит для личных связей между людьми, не рассчитывающих на продолжение. Перейдя к Тельцу, она успокоится, станет неторопливой, вальяжной, в этом состоянии больше всего будет ценить комфорт и вещи, которые его обеспечивают. В отношениях предпочтительными окажутся мягкость, дружелюбие, надёжность, бесконфликтность. При этом старые проверенные связи будут цениться выше, чем новые, пока ещё неопределённые. Поэтому в этот период люди не склонны к любовным приключениям и риску.

Марс в Раке настраивает людей на решение собственных задач и занятие домашними делами. Люди ищут и находят у себя различные проблемы и неполадки, и энергично принимаются их устранять. Также в это время люди склонны производить всякие улучшения – затевают ремонт, перестройку, обустройство своего быта по-новому – и занимаются этим с упорством. В профессиональных делах они тщательны, сосредоточены на работе, предпочитают совершенствовать результаты своей работы, и не стремятся к новой деятельности.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой, Меркурия с Луной, Солнца с Марсом и Венеры с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Урана с Луной и Меркурия с Венерой. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 5 – 6 июня. В работе с далёкими деловыми партнёрами промежуток 8 – 10 июня благоприятен для начала нового проекта, хотя в этот момент возможны некоторые затруднения – особенно, если Овны будут настаивать на своих идеях. Вообще, этот период не подходит для инициативы и самостоятельной работы. Лучше ориентироваться на предложения коллег, партнёров и исходить из обстоятельств. Неплохое время для продвижения в карьере или укрепления своего профессионального положения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме 5 июня.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В промежуток 8 – 10 июня возникнет благоприятная возможность для расширения сферы деловых интересов, установления новых партнёрских отношений, начала новой деятельности. Однако Овнам не следует настаивать на своей точке зрения – если ситуация становится конфликтной, лучше отступить. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 5 – 6 июня. Эти дни не подходят для решения имущественных, хозяйственных и организационных вопросов. Нежелательно также заключать сделки. Следует контролировать своё эмоциональное состояние. Промежуток до 9 июня подходит для инициативы и одиночной работы. Для коллективной работы неблагоприятен прогноз на 5 – 6 июня, и благоприятен остальной период. Подходящее время для продвижения в карьере. Значительную роль в этот период сыграет деловое и неформальное общение с окружающими. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный, кроме 5 июня и выходных, 10 – 11 июня. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений характеризуются негативно. Материальное положение благополучное, за исключением 5 – 6 июня.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сложится из гармоничных аспектов Плутона с Луной, Марса с Венерой и Юпитера с Марсом и Венерой. Однако главную роль в этот период будут играть напряжённые аспекты Плутона с Меркурием, Ураном и Нептуном. Поэтому прогноз по профессиональной деятельности негативный. Тельцы могут достичь только разового успеха при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами в выходные, 10 – 11 июня. Возможна удачная дальняя поездка. На эти же дни гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности и проявлению инициативы. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, выполнение основных профессиональных обязанностей и финансовая деятельность характеризуются отрицательно. Не рекомендуется обсуждать деловые вопросы с руководством, обращаться в официальные органы и заниматься юридическими вопросами. Возможно получение неприятной информации. Прогноз по коллективной деятельности тоже неблагоприятный, возможны конфликты. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 5 – 6 июня и выходных. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно, за исключением выходных, 10 – 11 июня. Материальное положение в промежуток 6 – 9 июня благополучное, а в остальные дни неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин только на выходные 10 – 11 июня гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для этих же дней положительно оценивается работа в одиночку и проявление инициативы. Возможна удачная короткая командировка, но скорей результат будет полезен не в профессиональном, а в личном плане. В профессиональной деятельности Тельцов в этом периоде ожидает много трудностей: прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов негативный. Неудачный момент для продвижения в карьере, укрепления социального и профессионального положения. Неподходящее время для решения юридических проблем, обращения в официальные инстанции. Возможны конфликты и коллегами и окружающими. Кроме того, гороскоп указывает на вероятность неприятных внешних событий, которые приведут к значительным переменам в жизни. Поэтому не рекомендуется проявлять активность и спешить что-либо менять: скорей всего изменения окажутся не на пользу Тельцам. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное, кроме выходных 10 – 11 июня.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Марса с Сатурном и Солнцем, Венеры с Сатурном, Меркурия с Луной и Юпитером, а также Солнца с Сатурном. Негативное влияние окажут напряжённые аспекты Меркурия с Сатурном, Венеры с Луной и Марса с Юпитером. Период не вполне удачный в профессиональном плане. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы, но тут в начале периода, 5 июня, возможно получение неприятной или ложной информации, из-за чего Близнецы могут принять неверное решение. Кроме того, 9 июня следует критически отнестись к своим идеям – возможно, что они будут удачными, но может быть и наоборот. Во всяком случае, в этот день нельзя никому обещать ничего определённого. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 6 – 9 июня. Взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется: все серьёзные вопросы и дела с ними лучше перенести на третью декаду. Финансовая деятельность тоже характеризуется в основном негативно, и тоже желательно перенести всю работу на последнюю декаду месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме выходных 10 – 11 июня. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением 8 июня. Материальное положение 5 – 6 июня неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Близнецов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит начало периода, 5 – 6 июня, а взаимодействие с далёкими партнёрами нежелательно в выходные, 10 – 11 июня (избыточная самоуверенность и инициатива). Не рекомендуется отправляться в командировку. Прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности тоже указывает на нежелательность инициативы в выходные. Коллективная работа оценивается положительно на весь период. Хорошее время для продвижения в карьере, укрепления профессиональных позиций. Благоприятное время для организационных изменений, решения административных, а также хозяйственных вопросов. Гороскоп даёт положительный прогноз по укреплению отношений с коллегами и окружающими – здесь имеется в виду их упорядочивание, например, заключение деловых соглашений, решение организационных вопросов, разного рода формализация. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни благоприятные, кроме выходных, 10 – 11 июня. Прогноз по материальному положению благоприятный на весь период.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой и Марсом, а также Юпитера и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Ураном и Венеры с Сатурном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность на весь период характеризуется отрицательно, и не рекомендуется. Для сотрудничества с местными партнёрами неблагоприятны 5 – 6 и 10 – 11 июня. Гороскоп даёт положительный прогноз по работе в одиночку и проявлению инициативы, и отрицательно оценивает коллективную деятельность. При этом сохранится возможность продвижения в карьере, повышения социального, профессионального статуса. Хороший момент для решения деловых вопросов с руководством. Гармоничные аспекты Солнца и Марса указывают на увеличение энергии Раков и успешность их собственных начинаний, однако при этом следует руководствоваться прагматическими соображениями. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 5 июня. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, за исключением 5 июня. Материальное положение оценивается как неудовлетворительное на 5 – 6 и 10 июня, на остальные дни прогноз положительный.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый: 5, 6 и 10 июня неблагоприятны для работы, а остальные дни характеризуются как успешные. Не считая тех же дней (5, 6, 10 июня), гороскоп положительно оценивает работу в одиночку и личную инициативу Раков. Коллективная деятельность не рекомендуется. Гармоничный аспект Урана с Марсом создаст благоприятные возможности для обновления своей деятельности, осуществления собственных планов, успешной реализации идей, а также для появления новых перспектив. Кроме того, возможно воздействие позитивных внешних факторов. Благоприятное время для использования своего опыта, знаний, навыков. Возможна успешная работа юридическими организациями и официальными инстанциями. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Подходящее время для работы с документами, оформления важных бумаг, заключения договоров. Возможно неожиданное получение выгоды. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных 10 – 11 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Сатурном и Венерой, Солнца с Луной, а также Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Марсом и Венеры с Сатурном. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый: 5 и 10 июня неблагоприятны для работы, остальные дни оцениваются положительно. Финансовая деятельность, по гороскопу, будет в основном неудачной. Рекомендуется все важные вопросы отложить до третьей декады. В текущий период предпочтение следует отдать одиночной работе – за исключением 5 июня (на этот день гороскоп предсказывает неуравновешенное поведение и излишнюю самоуверенность). Неподходящее время для продвижения в карьере. Львы будут испытывать неудовлетворённость от невозможности осуществить какие-то свои намерения – при этом рекомендуется не пытаться преодолеть препятствия силой, лучше отложить это дело до более подходящего времени. Хороший период для планирования, творчества, исследований, разработок. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Львов-женщин полностью благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 6 – 8 июня. Положительно оценивается и коллективная, и одиночная деятельность, но работа в одиночку явно характеризуется как предпочтительная. Период не подходит для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Урана с Солнцем создаст благоприятные условия для обновления профессиональной деятельности, успешного применения творческих способностей, самовыражения. Это хороший период для самостоятельной активности, и, кроме того, этот аспект указывает на неожиданное везенье – обстоятельства сами собой будут складываться в пользу Львов. Возможно появление новых перспектив, новых деловых связей. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером указывает на укрепление профессиональных позиций и некоторое продвижение вперёд в сочетании с концентрацией усилий в администрировании и формализации работы. Возможна некая помощь «сверху» – от руководства, влиятельных или компетентных лиц. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в промежуток 6 – 8 июня благополучное, а в остальное время неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Венерой и Ураном, а также Меркурия с Марсом и Сатурном. Негативное влияние окажут напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Нептуном и Венеры с Сатурном. Для работы этот период не вполне удовлетворителен: в промежуток 6 – 8 июня сложатся неблагоприятные условия для выполнения основных профессиональных обязанностей, решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Все важные дела, связанные с выполнением основных профессиональных обязанностей рекомендуется перенести на вторую половину месяца. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами непригодны первые дни периода, 5 – 6 июня. И, как и с основной работой, вторая половина июня для выполнения важной работы подходит лучше. Гороскоп отдаёт предпочтение одиночной работе перед коллективной, хотя 6 июня лучше инициативу не проявлять. Неподходящий период для продвижения в карьере. Хорошее время для расширения деловых контактов, проведения исследований, планирования. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение 5 – 6 и 10 июня неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 5 июня. В основной работе трудности ожидаются в промежуток 5 – 6 июня. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется в основном негативно: по гороскопу, в этот период возможна только разовая успешная сделка в промежуток 5 – 7 июня. На весь период предпочтительна коллективная работа, хотя в промежуток 5 – 7 июня Девы могут проявить инициативу, и это позволит им продвинуться в карьере. На этот момент гороскоп даёт благоприятный прогноз по взаимодействию с руководством и, возможно, некими влиятельными лицами или официальными структурами. Однако этот период не подходит для осуществления крупных планов, масштабных идей, поэтому Девам рекомендуется не увлекаться. Возможно успешное деловое общение с коллегами или окружением, в том числе, неформальным, не связанным непосредственно с работой. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем создаст возможность начать некую деятельность, которая послужит основой будущего улучшения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение в промежуток 5 – 6 июня неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной и Меркурием, а также Нептуна с Венерой и Ураном. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Юпитера с Марсом и Ураном и Меркурия с Венерой и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе проблемы могут возникнуть 5 июня (на остальные дни прогноз позитивный). Финансовая деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется негативно. На весь период гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной работе и положительный по коллективной. Неподходящее время для продвижения в карьере. Также не рекомендуется обращаться в официальные органы, заниматься юридическими вопросами. Благоприятный период для занятия хозяйственными делами, решения имущественных проблем, административных задач. Возможно получение эксклюзивной информации и удачная тайная операция. В этот период у Весов могут появиться ценные идеи для продвижения в работе, но лучше ограничиться их проработкой, составлением плана действий, а не пытаться их осуществить – период для этого не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный на весь период. Материальное положение тоже благополучное.

У Весов-женщин наилучший прогноз – если учитывать перспективу – относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, однако 5 и, частично, 6 июня не рекомендуется проводить важные переговоры и подписывать деловые документы. Также 5 числа не рекомендуется принимать серьёзные решения в основной работе. Финансовая деятельность на весь период характеризуется положительно. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период оценивается отрицательно, и не рекомендуется. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности и отрицательный по одиночной. Не рекомендуется инициатива в новых начинаниях. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем создаст благоприятные условия для продуктивной работы, укрепления профессионального положения, установления новых связей с деловыми партнёрами. Благоприятный период для обращения в официальные инстанции, к влиятельным лицам, решения вопросов с руководством. Хорошее время для планирования. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 5 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 6 и 7 июня. Материальное положение в промежуток 5 – 6 июня неудовлетворительное, а далее благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Меркурием, Солнца с Луной, Венеры с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Венерой, Сатурном и Плутоном. Для основной работы неблагоприятным будет начало периода: в промежуток 5 – 6 июня не рекомендуется заниматься важными вопросами, принимать ответственное решение. Возможно получение ложной информации и конфликт с коллегами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном негативный. Также не рекомендуется обращаться в официальные органы и заниматься юридическими делами. Учитывая, что прогноз на остальную часть месяца по этой деятельности благоприятный, лучше все важные дела перенести. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности период тоже не вполне благоприятный. Возможны только разовые успешные операции, но лучше эти дела передоверить коллегам. Ситуация в доме, отношения с близкими 5 – 6 и 10 июня, по гороскопу, напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Он же и наиболее перспективный в этом месяце. В основной работе 5 июня ожидаются проблемы. Возможен конфликт из-за попытки обмана со стороны местных партнёров. Поэтому сотрудничество с ними на эти же дни не рекомендуется (на остальное время прогноз благоприятный). Финансовая деятельность характеризуется в основном отрицательно. Гороскоп в этот период отдаёт предпочтение работе в одиночку. Для коллективной деятельности подходит только 7 июня. В этот период возможно достижение успеха при решении административных или хозяйственных вопросов. Гармоничный аспект Марса с Венерой создаст возможности для развития деловых отношений и возникновения новых деловых контактов. Подходящий период для расширения сферы деловых интересов, изучения открывающихся перспектив, однако Скорпионам понадобится сдержанность и терпение в общении с окружающими. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 5 – 6 июня напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неустойчивое.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Юпитером, Марса с Луной и Венеры с Луной. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Нептуном и Меркурия с Солнцем и Луной. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Для выполнения основных профессиональных обязанностей неблагоприятными будут начало периода, 5 – 6 июня, и выходные, 10 – 11 июня. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном негативный: положительно оценивается только промежуток 6 – 7 июня. На весь период гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе. Одиночная деятельность не рекомендуется в первые дни, 5 – 6 июня (на остальные дни прогноз положительный). Возможно некоторое продвижение в карьере, повышение социального статуса, укрепление профессиональных позиций. Благоприятный период для широкого использования личного опыта, знаний и навыков, проявления инициативы. Не рекомендуется обращаться к влиятельным лицам и в официальные инстанции. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 8 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 8 июня положительный, а затем негативный. Материальное положение на 5, 6 и 11 июня оценивается как неудовлетворительное, а на остальные дни как благополучное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе возможны трудности в промежуток 5 – 6 июня, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами – тоже 5 – 6 июня и, кроме того, в выходные, 10 – 11 июня. Гороскоп отдаёт предпочтение одиночной деятельности. Подходящее время для проявления инициативы и самостоятельности. В коллективной работе могут возникнуть сложности 5 – 6 июня, но на остальные дни прогноз тоже положительный. Возможно продвижение в карьере, укрепление профессиональных позиций. Гармоничный аспект Урана с Солнцем создаст возможности для применения своих творческих способностей, откроет новые перспективы в работе, сформирует в целом благоприятный для Стрельцов ход событий. Подходящий момент для установления новых деловых связей, заключения договоров, причём, в какой-то момент решающим может оказаться удачное стечение обстоятельств. Не рекомендуется обращаться к влиятельным лицам и в официальные инстанции. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение на 5 и 6 июня, а также на выходные прогнозируется неудовлетворительное, а на остальные дни оценивается как благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Сатурном и Венерой. Негативное воздействие окажет напряжённый аспект Урана с Сатурном. Кроме того, аспект Сатурна с Меркурием указывает на напряжённую умственную деятельность, связанную с творчеством или посредничеством. Но при этом прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь период неблагоприятен. Поэтому не рекомендуется заключать договоры и деловые соглашения, принимать на себя обязательства, браться за ответственную работу. Допустима творческая деятельность, планирование, обсуждение перспектив с партнёрами – без реального осуществления планов. Прогноз по основной работе тоже неблагоприятен, из-за чего её рекомендуется свести к минимуму. Положительно характеризуются взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Гороскоп негативно оценивает коллективную работу и положительно – одиночную. Подходящее время для проявления инициативы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин положительно характеризуется основная работа. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также по финансовой деятельности негативный. Период неблагоприятен для расширения деловой сферы, хотя гороскоп положительно оценивает увеличение числа деловых контактов и образование новых связей – то есть не рекомендуется начинать новое дело. Гармоничный аспект Юпитера с Венерой подчёркивает особую роль общения, в том числе, в непроизводственной сфере, указывая на возможные успехи в общественной сфере. Эти успехи не повлияют напрямую на профессиональное положение Козерогов, но опосредованно скажутся на перспективах. На этой неделе лучше не рассчитывать на немедленный успех в какой-либо области, а иметь в виду последнюю декаду июня, когда ситуация станет более благоприятной. Положительное влияние Нептуна усилит творческие способности Козерогов и обострит их интуицию, что будет способствовать большему пониманию окружающих, а также и обстановки в целом (что особенно важно, поскольку действовать придётся ориентируясь по внешней среде). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений позитивный, кроме воскресенья, 11 июня. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием и Нептуном, а также Меркурия с Луной. Гармоничными будут аспекты Меркурия с Нептуном, а также Венеры с Марсом и Юпитером. Для работы вторая неделя не подходит. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, решению финансовых вопросов и выполнению основных профессиональных обязанностей. Финансовая деятельность может быть успешной только в промежуток 5 – 6 июня. Соединение Плутона с Сатурном указывает на возникновение неблагоприятных внешних обстоятельств, препятствующих действиям Водолеев, в связи с чем, рекомендуется либо резко ограничить свою деловую активность, либо вообще уехать в отпуск. Судя по гороскопу, Водолеи столкнутся с множеством помех, которые не позволят даже приступить к работе, и все силы придётся потратить на борьбу с негативными обстоятельствами. Не рекомендуется обращаться за помощью к влиятельным лицам или обсуждать проблемы с руководством. Неблагоприятный период для взаимодействия с официальными инстанциями. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются в основном негативно. Материальное положение в промежуток 5 – 6 июня неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Водолеев-женщин прогноз лучше, чем у мужчин, но всё равно не вполне благоприятный. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 7 – 9 июня. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется. Также нежелательна одиночная работа: прогноз благоприятен только для коллективной деятельности. Не следует в этот период проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. При этом возможно некоторое укрепление профессиональных позиций или продвижение в карьере, но незначительное. Соединение Марса и Юпитера указывает на вероятность превышения своих полномочий и конфликта с руководством по этой причине. Вероятно, у Водолеев возникнет хорошая возможность для продвижения в работе, однако в этом случае им следует хорошенько подумать и просчитать, прежде чем её использовать (если эта возможность касается сотрудничества с далёкими партнёрами, то в данный период браться за её осуществление не рекомендуется). Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно. Материальное положение на промежуток 5 – 6 июня и на выходные прогнозируется как неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Луной, Венеры с Сатурном и Ураном и Марса с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Марса с Луной, Сатурном и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности не подходит 5 июня, а для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами промежуток 5 – 6 июня. В первой половине недели, 5 – 7 июня, сложатся неподходящие условия и для одиночной, и для коллективной деятельности, а также для продвижения в карьере. Соответственно, Рыбам в этот момент следует воздержаться от проявления инициативы, принятия на себя ответственности и осуществления важных действий. Вообще, в этом периоде на Рыб будет влиять неоднозначный аспект Нептуна с Солнцем, который будет провоцировать их на ложные шаги, а также создавать угрозу обмана со стороны окружающих. Желательно относится к обещаниям и перспективам со здоровым недоверием. Не рекомендуется начинать долгосрочный проект. Лучше ограничиться укреплением связей с партнёрами через проработку совместных планов. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 5 – 6 июня напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение оценивается как благополучное.

У Рыб-женщин в промежуток 7 – 8 июня возможны некоторые затруднения в работе с далёкими деловыми партнёрами, но на остальные дни прогноз благоприятный. Кроме того, это направление, судя по гороскопу, имеет неплохие перспективы, поэтому имеет смысл потратить усилия на улучшение положения. Прогноз по финансовой деятельности в основном негативный, лучше все важные дела перенести на последующие периоды, поскольку они будут более удачными. В основной работе ожидаются трудности в первые дни недели, 5 – 6 июня (на остальное время прогноз позитивный, хотя больших успехов не предвидится). Для работы с местными партнёрами подходит только период 6 – 8 июня, но трудности после 8 числа окажутся малосущественны, поэтому ими можно пренебречь и считать прогноз позитивным. На этой неделе предпочтение следует отдать коллективной деятельности. Одиночная работа и инициатива в принципе допустимы, но только не в выходные, 10 – 11 июня. Период благоприятен для планирования, творчества, исследований, но деловые поездки лучше отложить. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неустойчивое.

Москва, Денис Вербицкий

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