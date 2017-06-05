В Челябинской области погибли двое детей

В Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели двух детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая трагедия произошла днем 2 июня в детском оздоровительном лагере «Чайка» на территории Чебаркуля. Ребенок находился в летнем учреждении вместе с матерью, одной из сотрудниц лагеря.

Во время игры со сверстниками у четырехлетней девочки, страдающей эпилепсией, случился припадок. Дети позвали на помощь взрослых. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По предварительным данным, девочка захлебнулась рвотными массами, сообщает газета «Южноуралец».

Еще одно ЧП произошло в минувшую пятницу в Копейске. Бездыханное тело 8-летнего сына родители обнаружили ночью в ванной.

Известно, что ребенок страдал хроническим заболеванием и утонул во время купания. По фактам гибели двух детей организованы доследственные проверки, по их результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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