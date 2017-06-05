В Магнитогорске директор завода открыл стрельбу на улице, есть раненые

Житель Челябинской области обстрелял мигранта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне утром в поселке Радужный. Возле одного из домов между руководителем совместного российско-кипрского предприятия и 30-летним гражданином Киргизии возник конфликт.

В ходе разборок директор завода схватил дробовик и несколько раз выстрелил обидчику в ноги, пишет «Верстов.Инфо».

Пострадавшего с травмами голени и стопы доставили в больницу.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего. В ходе осмотра в квартире стрелка нашли охотничьи ружья и патроны. Все оружие изъято.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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