В Магнитогорске директор завода открыл стрельбу на улице, есть раненые

Житель Челябинской области обстрелял мигранта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне утром в поселке Радужный. Возле одного из домов между руководителем совместного российско-кипрского предприятия и 30-летним гражданином Киргизии возник конфликт.
В ходе разборок директор завода схватил дробовик и несколько раз выстрелил обидчику в ноги, пишет «Верстов.Инфо».
Пострадавшего с травмами голени и стопы доставили в больницу.
Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего. В ходе осмотра в квартире стрелка нашли охотничьи ружья и патроны. Все оружие изъято.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 05.06.17
Две челябинки пострадали во время урагана. / В Челябинской области погибли двое детей. / 05 июня ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»