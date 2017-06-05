Жительница Златоуста украла у отца больше 40 тысяч рублей

Безработная жительница Златоуста оставила отца без денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Златоуста направила в суд уголовное дело жительницы Златоуста, обвиняемой в краже.

33-летняя безработная в течение трех месяцев снимала деньги с банковской карты собственного отца. В итоге в ее руках оказались 45 тысячи 500 рублей. Все деньги она потратила на выпивку.

На судебном разбирательстве настоял родитель непутевой дочери. Как пишет U74.ru пенсионер и инвалид третьей группы, мужчина все еще продолжает работать, чтобы обеспечить семью. Уголовное разбирательство должно образумить его дочь, надеется южноуралец. До сих пор она была на полном его обеспечении. Сама женщина нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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