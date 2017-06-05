Челябинка сорвалась в Изумрудный карьер

Жительницу Челябинска госпитализировали после падения в искусственный водоем.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения, инцидент произошел в минувшую пятницу в Шершневском бору. Горожанка в компании друзей прогуливалась по берегу Изумрудного карьера, случайно оступилась и полетела с шестиметрового обрыва. Приземлившись на камни, женщина повредила голову и самостоятельно подняться уже не смогла.

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Прибывшие по звонку спасатели положили горожанку на носилки и эвакуировали на берег, где передали бригаде медиков. Отметим, все это время женщина находилась в сознании.

Врачи диагностировали у челябинки закрытую черепно-мозговую травму и доставили в медучреждение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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