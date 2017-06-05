Челябинские футболисты завоевали медали чемпионата впервые за 10 лет

Челябинские футболисты поднялись на пьедестал впервые за 10 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФК «Челябинск» завоевал бронзовые медали чемпионата Второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги в зоне «Урал-Приволжье».

«ФК «Челябинск» 4 июня, победив на выезде «Ладу-Тольятти», обеспечил себе бронзовые медали первенства страны в группе «Урал-Приволжье». Голы в составе нашей команды забили Виталий Коркин, Денис Урывков и Никита Зырянов. Эта победа позволила нашей команде впервые за последние 10 лет, впервые с 2007 года, завоевать малые бронзовые медали!» – гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Отметим, что ранее такого же успеха команда добивалась в 2007 году, когда носила официальное название «Зенит».

Кстати, нынешний сезон, действительно, оказался одним из самых удачных за многие годы. Ранее ФК «Челябинск» дошел до 1/16 розыгрыша Кубка России, где уступил екатеринбургскому «Уралу», выступающему в премьер-лиге и остановившегося в шаге от завоевания трофея: в финале «Урал» уступил московскому «Локомотиву».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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