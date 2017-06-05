В детских здравницах ММК открылся летний сезон

Детские здравницы Магнитки приняли первых гостей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», начался оздоровительный сезон в детских загородных центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье», входящих в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК.

В этом году комбинатские лагеря в летний сезон примут более 5 тысяч 500 детей, значительная часть из которых – дети работников Группы ММК. 1 июня началась первая смена в «Уральских зорях», а на следующий день ребятишки заехали в «Горное ущелье».

Центры детского оздоровительного комплекса ММК – одни из самых популярных в регионе. Комфортное размещение, проживание, а главное, насыщенная культурно-познавательная программа привлекает сюда детей со всей Челябинской области. В каждом оздоровительно-образовательном центре реализуются программы, охватывающие все образовательные направления. Работают кружки и творческие объединения по запросу детей. На базе «Горного ущелья» будет работать спортивно-туристический лагерь «Скиф» для подростков.

Детские здравницы Магнитки не раз признавались лучшими в области. А недавно по итогам «IV всероссийского конкурса программ и методических разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации», программа лагеря «Горное ущелье» под названием «Ветер перемен» заняла 2 место в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях детского оздоровительного лагеря в 2016 году».

И в этом году для приема юных гостей проведена большая работа по благоустройству и ремонту, обеспечению комфортабельного проживания и качественного полноценного питания. Особое внимание – вопросам обеспечения безопасности. Как рассказала директор Детского оздоровительного центра ММК Светлана Тулупова, безопасность на территории и в корпусах обеспечивается наличием системы охраны, целостности ограждений и заборов, контроля доступа как на территорию, так и в корпуса, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой вызова полиции, кнопкой дублирования вызова полиции. Медицинское сопровождение обеспечивается третьей детской больницей, в каждом лагере имеется автомобиль скорой помощи.

Большой подарок сделал ММК для отдыхающих в оздоровительном центре «Уральские зори». К летнему сезону здесь построен клуб площадью 1500 квадратных метров. В нем есть актовый и танцевальный залы гримёрные и костюмерные. Здесь можно будет смотреть кинофильмы, проводить аудио- и видеоконференции, устраивать различные праздники.

Работники Группы ММК имеют возможность приобрести путевки для своих детей по более низкой цене. Родительский взнос за путевку в «Горное ущелье» и «Уральские зори» составит от 8 до 10 тысяч рублей, в зависимости от смены. При этом 9,5 тысяч рублей составит компенсация работнику, три с половиной тысячи рублей – материальная помощь профсоюзного комитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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