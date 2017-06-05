Фэшн-кражи: в Кыштыме ищут охотников за женскими вещами в иномарках (ВИДЕО)

В Кыштыме орудуют ловкие автоворы: машины вскрывают, подбирая коды к сигнализациям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные в дежурную часть полиции поступило сразу несколько похожих друг на друга заявление о кражах.

Первое преступление произошло вечером 3 июня. Из Hyundai Getz, припаркованного у входа в санаторий «Дальняя Дача», неизвестные похитили водительское удостоверение, документы на машину, панель от автомагнитолы, кошелек с 2,5 тысячи рублей, два сотовых телефона, банковские карты, а также женскую сумочку со стразами, складной зонт и связку ключей. Причиненный автомобилисту ущерб оценили почти в 7 тысяч рублей.

Спустя сутки на той же парковке злоумышленники обчистили уже другую легковушку. За 20 минут воришки выкрали из Chevrolet смартфон стоимостью 17 тысяч рублей, сумку, купленную за 1,5 тысячи рублей и кошелек с 500 рублями.

Еще одна кража зафиксирована 4 июня возле Центрального рынка. Житель Озерска припарковал свой GreatWall и отправился за покупками. В это время неизвестные похитили из машины три пары женской обуви, новые женские брюки, FM-модулятор, зарядное устройство и антирадар. Ущерб составил чуть более 7 тысяч рублей, сообщает «Кыштым24».

По фактам случившегося возбуждены уголовные дела. По предварительным данным к кражам причастны четверо парней 25-30 лет, рост 165-170 сантиметров. Трое из них передвигаются на автомобиле неизвестной марки.

В настоящее время правоохранители изучают камеры видеонаблюдения, запечатлевшие одного из подозреваемых – молодого человека среднего телосложения с русыми волосами, одетого в серый спортивный костюм с зелеными вставками.

Расследование дела продолжается.

Всех, кто располагает информацией по данным преступлениям, просят сообщать в МО МВД России «Кыштымский» по телефонам 4-46-61 или 02.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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