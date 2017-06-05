Челябинские чиновники отдали под застройку воды озера Смолино

Мэрия Челябинска разрешила застройщику возводить дома на воде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудники природоохранного надзорного ведомства выявили нарушения водного и земельного законодательства в процессе формирования и предоставления трех земельных участков в Ленинском районе Челябинска.

Выяснилось, что земельные участки были частично сформированы на водном объекте – озере Смолино, который является памятником природы. Указанные участки осенью минувшего года были поставлены на кадастровый учет как земли населенных пунктов с видом разрешенного использования – жилая группа. Общая площадь наложения участков на водный объект составила 30, 500 и 4 тысячи 460 квадратных метров.

Впоследствии два из трех участков были предоставлены Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям челябинской городской администрации для строительства ООО «НИКС». Кроме того, на момент образования данных участков, сведения об их категории внесены в нарушение закона. Действующее законодательство определяет, что водные объекты находятся в федеральной собственности, кроме того, на территориях, покрытых поверхностными водами, образование земельных участков не осуществляется.

В защиту интересов страны природоохранный прокурор был вынужден обратиться в суд с заявлением против администрации города, ООО «НИКС» и профильного комитета, потребовав признать распоряжения об утверждении градостроительных планов недействительными и снять указанные участки с кадастрового учета.

Ответчик принял меры по добровольному удовлетворению требований надзорного органа и устранению нарушений. Один из указанных участков на данный момент с учета снят. Предоставленные в аренду ООО «НИКС» участки земли сформированы с уточненными границами, исключающими наложение на водный объект, и поставлены на кадастровый учет в обновленном виде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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