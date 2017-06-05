Заговорился: в Миассе маршрутка врезалась в легковушку

В Миассе столкнулись иномарка и полная пассажиров маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в Машгородке на остановке «Улица Жуковского».

Микроавтобус, следовавший по маршруту №3, столкнулся с автомобилей Toyota Corolla. Пассажиры попадали со своих мест, пишет NewsMiass. К счастью, большинство ехавших в микроавтобусе отделались легким испугом. Лишь одна из женщин подвернула ногу, но и она отказалась от госпитализации.

Примечательно, что причиной ДТП стала невнимательность водителя. Мужчина, тронувшись с места, начал уговаривать стоявших пассажиров сесть. Разговор отвлек водителя, и он не заметил, как ехавшая перед ним иномарка затормозила перед пешеходным переходом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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