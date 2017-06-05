Челябинская область вошла в тройку самых коррумпированных регионов России

Южный Урал вошел в число лидеров «антирейтинга» Национального антикоррупционного комитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство российских регионов реализуют Национальный план противодействия коррупции 2016-2017 годов формально, а некоторые – не в полном объеме. Таковы выводы масштабного исследования, проведенного Национальным антикоррупционным комитетом.

В ходе исследования НАК изучил мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией, официальные отчеты, опубликованные на госсресурсах, а также жалобы жалобы жителей с начала 2016 года.

Согласно исследованию, только 11 из 85 регионов выполнили требования Нацплана в полном объеме. Это Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, а также Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Тульская и Ульяновская области.

Большинство же регионов подходит к борьбе с коррупцией формально. «В документах многих регионов используются стандартные формулировки: углубить, расширить, усилить, – цитирует RT главу комитета Кирилла Кабанова. – Результат этой деятельности непонятен».

Больше всего жителей регионов жалуются на свои власти в Москве, Челябинской и Калужской областях. В основном, жалобы касаются сферы правоохранительной деятельности, нарушения имущественных прав граждан в конфликте с муниципальными и региональными органами власти, выполнения социальных программ (обеспечения прав ветеранов, многодетных семей, инвалидов, сирот), распределения субсидий, регистрации прав и сделок с недвижимостью, кадастрового учета, проведения закупочных процедур в системе ЖКХ, дорожного строительства и использования имущественного комплекса и природных ресурсов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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