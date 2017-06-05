Магазины? Не, не слышали… Челябинская область оказалась в «хвосте» списка книжных регионов России

Челябинская область оказалась в числе аутсайдеров по обеспеченности регионов книжными магазинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным исследования «Культурная карта России. Литература и чтение», проведенного Российским книжным союзом, самыми обеспеченными литературой субъектами оказались Магаданская область, Севастополь, Астраханская область и Хабаровский край.

В среднем, на один книжный магазин приходится от 6,8 тысяч до 12,3 тысяч жителей указанных регионов.

В свою очередь, Челябинская область наряду с Якутией, Дагестаном, Калмыкией, Чечней и Кабардино-Балкарией значительно уступает другим участникам рейтинга. Здесь один магазин обслуживают уже от 105 до 230 тысяч жителей.

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В целом по России данный показатель составляет 55 тысяч населения на одну торговую точку. Для сравнения, в европейских странах обеспеченность населения книжными магазинами в три-четыре раза выше.

Эксперты отмечают, что российский рынок печатных книг значительно ослаб в последние семь лет. В основном, сокращение произошло за счет падения тиражей и роста цен, сообщает «Российская газета». Совокупный объем продаж книг в прошлом году достиг 72,2 миллиарда рублей, что сопоставимо с оборотом одной французской книжной сети. Мировыми лидерами по выпуску печатных книг стали США, Китай и Германия.

Челябинск, Юлия Димова

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