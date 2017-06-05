Главврач военкомата в Челябинской области попался на взятках

Глава ВВК военкомата Челябинской области попался на взятках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава военно-врачебной комиссии военкомата Челябинской области Олег Максимов задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.

В день задержания, 2 июня, по месту работы и жительства обвиняемого во взяточничестве проводились обыски. В ФСБ председателя ВВК областного военного комиссариата подозревают в получении взяток в крупных размерах, сообщает «Эхо Москвы». На данный момент общая сумма полученных им средств только устанавливается, однако, по данным следователей, во время одного из эпизодов ему передали взятку в размере 160 тысяч рублей.

Материалы этого дела находятся в производстве у военных следователей. Оперативным сопровождением занимаются сотрудники управления ФСБ по региону.

Челябинск, Олег Кирьянов

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