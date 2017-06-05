Морозное лето: на Южном Урале опять выпал снег

С наступлением календарного лета погода не перестает подбрасывать южноуральцам неприятные сюрпризы. Помимо субботнего урагана, ломавшего деревья и опрокидывавшего тяжелые конструкции на головы прохожих, в западной части региона выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Катав-Ивановска делятся снимками сугробов в соцсетях и активно обсуждают обрушившуюся на Южный Урал непогоду. «Лето.... от радости печку топим», – написал один из участников городского сообщества. «А что вы хотели? Климат меняется, лес вывозят вагонами, саженцев очень мало, да и когда они вырастут…Атмосферу всю загадили выбросами с заводов, реки захламили мусором. Что хотели, то и получаем», – ответил ему другой.

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По данным очевидцев, снегопад вперемешку с дождем начался еще в воскресенье и прошел также в Сатке и на трассе между Белорецком и Абзаково. Нерастаявшие сугробы автомобилисты наблюдали и сегодня утром на обочине автодороги М5-Урал.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ближайшей ночью в горных районах вновь ожидаются заморозки: в воздухе и на поверхности почвы до-3 градусов. Не исключено, что жители горных районов снова увидят снег.

В ночные часы в среднем по области температура опустится до +1, +6 градусов, завтра днем +14, +19 градусов. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 10-15 м/c.

В среду и четверг дожди усилятся, днем по области +16, +21 градус, в горах максимум +13.

Челябинск, Юлия Димова

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