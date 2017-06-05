В причинах массовой гибели челябинских деревьев разбираются ученые

Ученые озаботились массовой гибелью деревьев в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территории города довольно большое количество взрослых деревьев, которые либо очень сильно больны, либо вовсе засохли. Об этом заявил начальник управления экологии и природопользования Челябинска Евшений Крехтунов.

Как правило, страдают от болезней и гибели липы. Также погибли взрослые ели в районе площади Революции – напротив Публичной библиотеки и возле фонтана. Та же участь постигла огромную раскидную ель в самом начале Аллеи Славы, что на перекрестке Коммуны и Свободы.

Выяснением причин гибели деревьев займутся специалисты ботанического сада ЧелГУ. Чиновники уже предложили им войти в состав специальной рабочей группы. По словам руководителя сада Веры Меркер, уже завтра начнется объезд участков, на которых были обнаружены погибшие насаждения. По ее словам, липу давно принято считать именно городским деревом, которое при соответствующем уходе может прекрасно уживаться даже на пропыленных улицах. Вот только следить за этими деревьями все равно нужно постоянно, а в сухую погоду деревья нуждаются в обильном поливе, внесении удобрений, контроле состояния коры.

Меркер утверждает, что осмотру будут подвергаться не только сами деревья, но и территории вокруг них. В отдельных случаях причиной болезни лип может стать чрезмерная обрезка крон или утрамбовка почвы у стволов под колесами автомобильного транспорта. Также в числе возможных причин деревьев называют и новогоднюю иллюминацию, проводами от которой ветви и стволы деревьев нередко остаются опутанными на весь год.

Челябинск, Олег Кирьянов

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