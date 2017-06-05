Прокуратура заинтересовалась горящей городской свалкой в Магнитогорске

Муниципальное предприятие Магнитогорска накажут за дымящую свалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранное надзорное ведомство открыло административное дело в отношении магнитогорского МУП «Спецавтохозяйство», которое является эксплуатантом городской свалки. Фирму подозревают в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

Проверка прокуратуры была вызвана заявлением одного из жителей Магнитогорска, который пожаловался, что со стороны свалки доносится едкий запах дыма. Как оказалось, на свалке происходит горение отходов. В ведомстве отмечают, что МУП «Спецавтохозяйство», в нарушение действующего закона, не приняло меры по недопущению самопроизвольного возгорания твердых бытовых отходов, находящихся на хранении на территории свалки города Магнитогорска.

Также по данным прокуроров, предприятие не имеет специального разрешения на выброс загрязняющих вредных веществ в атмосферы. Нарушение в этом случае состоит в том, что еще в марте этого года решением суда по требованию природоохранных прокуроров предприятие обязали обратиться в министерство экологии и получить разрешение на соответствующие выбросы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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