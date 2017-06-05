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63 южноуральца госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит

63 южноуральца госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит

В Челябинской области от укусов клещей пострадали почти две тысячи детей.

Как сообщили РИА в пресс-службе областного минздрава, за прошедшую неделю в медицинские организации обратились более 1,7 тысяч пострадавших от нападений паразитов, из них 368 детей младшего возраста и 37 подростков.

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Всего с начала весны зарегистрировано 7 тысяч 475 укушенных кровососущими, в том числе 1941 несовершеннолетний. Более половины из них получили инъекции иммуноглобулина, 762 человек оказались привиты.

Тем не менее, 63 южноуральца, включая 16 детей, госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.

Специалисты напоминают жителям области о необходимости соблюдать осторожность при посещении парков и лесов. Отправляясь на природу, следует надевать закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно проводить осмотры. В случае обнаружения клеща, нужно срочно обратиться в травмпункт. Чтобы определить, является ли клещ переносчиком инфекции и какой именно, нужно сдать насекомое на исследование.

Челябинск, Юлия Димова

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