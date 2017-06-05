В Верхнеуральском районе суд закрыл разваливающуюся школу

В Челябинской запретили эксплуатировать два блока аварийной школы.

Как уже сообщало РИА «Новый День», грубые нарушения при организации учебного процесса в Петропавловской средней школе вскрылись в ходе прокурорской проверки.

Установлено, что здание является аварийным и угрожает безопасности учащихся и педагогов. Еще в 2009 году в одном из учебных классов обвалились межэтажные перекрытия, просела часть несущей стены на лестничной площадке.

Согласно результатам инженерно-технического обследования, проведенного в декабре 2015 года, общее состояние двухэтажного здания школы оценено как аварийное.

Специалисты отметили необходимость проведения ремонта кровли, стен и фундаментов, полной замены окон, дверей и электрической проводки. В результате рекомендовали спроектировать и построить новое здание школы.

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Между тем, до последнего времени в учреждении обучались более 300 детей и трудились 46 работников. В надзорном ведомстве виновниками возможного обрушения здания и последующего травмирования учащихся и педагогов признали администрацию района, в частности, управление образования.

В связи с этим прокурор обратился в Верхнеуральский районный суд с требованием запретить эксплуатацию опасного здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, не согласившись с доводами прокурора, местные чиновники провели дополнительное обследование школы. Однако вторая экспертиза лишь подтвердила первую: эксплуатация разваливающихся школьных помещений не допустима.

В итоге суд запретил проводить учебный процесс в блоке Б и приостановил использование блока А здания Петропавловской школы до устранения выявленных нарушений.

Челябинск, Юлия Димова

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