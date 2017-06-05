Члены президентского СПЧ едут в Челябинск проверять тюрьмы и больницы

Совет по правам человека при президенте России проверит больницы и тюрьмы Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 июня члены Президентского Совета по правам человека приедут в Челябинскую область. Об этом известный правозащитник Андрей Бабушкин рассказал на своих страницах в социальных сетях.

«Хотя пока что готовность выехать в этот город выразило всего лишь 10 членов совета, планы по посещению области грандиозны: посетить 8 социальных и медицинских учреждений, посетить 8 мест принудительного содержания, провести 6 круглых столов», – рассказал блогер. Среди мест, куда намерены наведаться правозащитники 2 психо-неврологических интерната, психбольница, 2 колонии, 2 СИЗО, ветхий жилой фонд.

Кроме того, тщательное изучение челябинской ситуации показало, что часть проблем оказалась забыта, констатирует Андрей Бабушкин. Поэтому правозащитник предложил дополнить 6 круглых столов еще тремя: по вопросам преследования в Челябинской области адвокатов и правозащитников, по защите прав лиц, пострадавших от трех аварий на ПО «Маяк» и по молодежной субкультуре.

Ситуация с правами человека в регионе тревожна, отмечает блогер. «При ПНИ и психбольницах так и не созданы попечительские советы. Сотни ветхих домов не признаются таковыми. Из всего ОНК места принудительного содержания посещает всего лишь 2 человека. В любом случае о проблемах соблюдения прав человека в Челябинске мы все равно узнаем: ведь 26 июня прием граждан членами Совета запланирован до 22.30 (а это значит, что он вряд закончится и в полночь)», – обещает Андрей Бабушкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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