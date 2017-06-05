Южноуралец, от которого родила шестиклассница, получил 3 года «строгача»

В Челябинске отец ребенка 13-летней школьницы отправится в тюрьму.

Как уже сообщало РИА «Новый День», скандальная и запутанная семейная история стала достоянием общественности в сентябре 2016 года. Региональное следственное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования ученицы шестого класса. По версии правоохранителей, преступление произошло еще в феврале, после чего жертва изнасилования забеременела.

Родственники знали о положении девочки, но скрывали. Лишь после вмешательства инспекции по делам несовершеннолетних семья написала заявление в полицию.

Вскоре по подозрению в изнасиловании был задержан 28-летний жених старшей сестры беременной, живший в одной квартире с семьей.

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Впоследствии девочка стала отрицать, что забеременела от будущего родственника, заявляя, что отец ее ребенка – несовершеннолетний приятель, с которым она познакомилась у подруги.

Вместе с тем в телешоу на одном из федеральных каналов школьница призналась, что половой контакт с женихом сестры был, но с ее согласия. 7 ноября девочка родила здорового мальчика. ДНК тест подтвердил, что малыш – ребенок зятя.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемого в растлении школьницы поместили в СИЗО, а опеку над внуком оформила мать шестиклассницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, суд признал мужчину виновным, однако не в изнасиловании, а в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (часть 1 статьи 134 УК РФ). Подсудимый приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии cтрогого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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