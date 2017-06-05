Под Миассом обнаружили измученного покалеченного лося

В окрестностях Миасса нашли тяжело раненного лося.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», окровавленное животное с оторванным копытом получило столь серьезные повреждения в результате столкновения с автомобилем. Кроме этих повреждений, ветеринары выявили у лося перелом ребер и многочисленные повреждения внутренних органов. Кровавый след от места происшествия на одном из участков федеральной трассы М-5 тянется в лес, где раненное животное пыталось укрыться.

По словам егеря Бориса Воробьева, в этой ситуации, скорее всего, животному уже не помочь – гипс или шину, как человеку, ему не наложишь. «Вот след крови на дороге, кто-то на автомобиле его сбил, – цитирует южноуральца «Первый областной». – Причем, удар прошел по касательной. После этого зверь отошел от дороги на 30 метров. На данный момент нужно собраться, чтобы вынести решение, ждем ветеринара, которому предстоит дать заключение».

Челябинск, Олег Кирьянов

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