Жительница Южноуральска отсудила 50 тысяч, едва не умерев после удаления зуба

Едва не умерев после обычного удаления зуба, жительница города Южноуральска все же сумела добиться компенсации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южноуральского городского суда, деньги ей выплатит не стоматологическая клиника, в которой проводилось удаление зуба, а больница, сотрудники которой отказали пострадавшей в госпитализации.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, спустя несколько дней после удаления зуба женщина заметила, что у нее сильно опухла щека. Впоследствии отек перебрался на верхнюю часть шеи, ей стало сложно дышать и глотать, лицо покраснело. В результате горожанка решила вызвать медиков, однако в городской больнице ей в госпитализации отказали, порекомендовав обращаться к стоматологу.

Найти стоматолога утром в выходной день женщине удалось найти лишь в Еманжелинске, где ей настоятельно посоветовали срочно обращаться в областную больницу в Челябинске. Именно в Челябинской областной клинической больнице пациентке провели срочную операцию.

Пройдя курс реабилитации, пострадавшая обратилась в суд и потребовала привлечь к ответственности медицинское учреждение, в котором ей отказали в госпитализации, а также заставить стоматологию выплатить компенсацию. Вот только оказалось, что стоматологи здесь не при чем. Как показала экспертиза, заболевание у истицы развилось на фоне лечения в клинике, а не из-за удаления зуба.

Виновные в итоге нашлись в той самой городской больнице Южноуральска, куда изначально была доставлена женщина. Местный хирург, как посчитал суд, недооценил тяжесть состояния пациентки. Решением суда «Городская больница города Южноуральск» должна будет выплатить истице компенсацию в размере 52 тысячи 500 рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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