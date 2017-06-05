11-летнего школьника из Аши подозревают в серии хищений велосипедов

В Челябинской области поймали серийного похитителя велосипедов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Аше 11-летний школьник похитил сразу два велосипеда.

Обе кражи двухколесных транспортных средств юный преступник совершил из парадных многоэтажных жилых домов. Первый велосипед был похищен из подъезда жилого дома по улице Нелюбина, второй – из дома по улице Еремеева, пишет «Южноуральская искра». Общая сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий юного «велоугонщика» составила порядка 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции довольно быстро вышли на след воришки. В скором времени оба украденных велосипеда у школьника изъяли и вернули их законным владельцам. К слову, в столь юном возрасте мальчику не грозит уголовное преследование, однако за его преступные действия придется отвечать родителям.

Челябинск, Олег Кирьянов

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