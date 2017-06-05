Мошенники «заработали» 150 тысяч рублей, обещая челябинцам снять квартиру в Москве

Пятеро южноуральцев разводили горожан, обещая снять квартиру в Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи городской полиции закончили расследование уголовного дела в отношении организованной группы по пяти эпизодам мошенничества.

Следствием установлено, что в декабре прошлого года пятеро мужчин, от имени риэлтерских агентств размещали на Интернет сайтах объявления об аренде квартир в Москве и Московской области. Заинтересованные южноуральцы перечисляли мошенниками тысяч рублей за составление договора об оказании риэлторских услуг и предоплату (от 20 до 50 тысяч рублей) за первый месяц проживания. Даты просмотра квартир неоднократно переносились, а после перечисления денежных средств, телефоны, указанные в объявлениях, отключались.

Для реализации схемы по отъему денег у населения аферисты снимали офисные помещения в Челябинске, из которых сотрудники полиции в ходе проведения обыска изъяли 10 ноутбуков, 23 мобильных телефона, 3 модема для выхода в Интернет, более 100 телефонных сим-карт, банковские карты и печати организаций различных форм собственности.

Участникам группы предъявлено обвинение в совершении мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями УМВД по Челябинску проводятся мероприятия, направленные на установление причастности данной группы к совершению других аналогичных деяний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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