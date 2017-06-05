Боевик-исламист из Челябинской области отправится в колонию

Магнитогорец, примкнувший к боевикам исламистам, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, осенью 2014 года житель Магнитогорска, выехав за границу на учебу в один из азиатских медресе, был завербован местным жителем для участия в незаконном вооруженном формировании. Домой южноуралец вернулся через год, где его и задержали контрразведчики.

Следственным отделом регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении магнитогорца. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал его виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

Мошенники «заработали» 150 тысяч рублей, обещая челябинцам снять квартиру в Москве. / 11-летнего школьника из Аши подозревают в серии хищений велосипедов. / Жительница Южноуральска отсудила 50 тысяч, едва не умерев после удаления зуба. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»