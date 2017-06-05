Понедельник, 5 июня 2017, 16:49 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Челябинка разбилась, упав с балкона многоэтажки

Челябинка разбилась, упав с балкона многоэтажки

Жительница Челябинска погибла, упав с балкона четвертого этажа.

Как cообщили РИА в Единой дежурно-диспетчерской службе города, женщину без сознания с пробитой головой под окнами дома на улице Дегтярева обнаружил случайный прохожий. Мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы.

Прибывшая по звонку медицинская бригада констатировала ее смерть. При осмотре тела следов насильственной смерти следователи не обнаружили. По предварительным данным, женщина скончалась в результате несчастного случая.

Установлено, что в момент происшествия челябинка находилась в квартире с годовалой дочерью. По одной из версий, женщина занималась домашними делами на балконе, потеряла равновесие и упала с четвертого этажа.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.06.17

Боевик-исламист из Челябинской области отправится в колонию. / Мошенники «заработали» 150 тысяч рублей, обещая челябинцам снять квартиру в Москве. / 11-летнего школьника из Аши подозревают в серии хищений велосипедов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

В Сатке сгорела подстанция: тысячи людей остались без света

Боевик-исламист из Челябинской области отправится в колонию

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Мошенники «заработали» 150 тысяч рублей, обещая челябинцам снять квартиру в Москве

11-летнего школьника из Аши подозревают в серии хищений велосипедов

Жительница Южноуральска отсудила 50 тысяч, едва не умерев после удаления зуба
Все новости