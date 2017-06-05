Челябинка разбилась, упав с балкона многоэтажки

Жительница Челябинска погибла, упав с балкона четвертого этажа.

Как cообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе города, женщину без сознания с пробитой головой под окнами дома на улице Дегтярева обнаружил случайный прохожий. Мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы.

Прибывшая по звонку медицинская бригада констатировала ее смерть. При осмотре тела следов насильственной смерти следователи не обнаружили. По предварительным данным, женщина скончалась в результате несчастного случая.

Установлено, что в момент происшествия челябинка находилась в квартире с годовалой дочерью. По одной из версий, женщина занималась домашними делами на балконе, потеряла равновесие и упала с четвертого этажа.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

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