В Сатке сгорела подстанция: тысячи людей остались без света

В Сатке целый район отключен от света из-за аварии на подстанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОАО МРСК «Урала» – филиал «Челябнэнерго», технологическое нарушение на ПС 110/6 кВ «Западная» зафиксировано сегодня в 13 часов 48 минут. После выхода из строя первой секции (6кВ) трансформаторной подстанции произошло отключение воздушной линии электропередач (110 кВ).

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По некоторым данным, замыкание на подстанции привело к дальнейшему возгоранию объекта.

На место ЧП прибыла аварийно-восстановительная бригада. На время ремонта энергетики отключили второй блок подстанции. В результате без света осталась часть Сатки с населением 13,8 тысяч жителей. В настоящий момент восстановительные работы продолжаются. Часть домов и соцучреждений временно подключены к свету по резервной линии.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.06.17

Челябинка разбилась, упав с балкона многоэтажки. / Боевик-исламист из Челябинской области отправится в колонию. / Мошенники «заработали» 150 тысяч рублей, обещая челябинцам снять квартиру в Москве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»