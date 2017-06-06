Вторник, 6 июня 2017, 10:53 мск

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Обугленные останки обнаружили в костре из мусора в Миассе

Обугленные останки обнаружили в костре из мусора в Миассе

Обугленный труп мужчины обнаружили при тушении пожара в Миассе.

Как передает корреспондент РИА , сообщение о возгорании в центре города миасские пожарные получили сегодня ночью.

Прибыв на место вызова, огнеборцы обнаружили горящие мусор и забор. При тушении пожара среди мусора пожарные обнаружили обгоревшее тело человека

На пожаре в Миассе обнаружено обугленное тело мужчины

Личность погибшего пока не установлена.

Ночью 6 июня поступило сообщение о возгорании в центральной части Миасса. Огнеборцы 16 пожарной части обнаружили на месте происшествия горящие мусор и забор. Как сообщает U24.ru, при тушении среди мусора было обнаружено обгоревшее тело человека, предположительно мужчины.

Все обстоятельства смерти выясняют следователи и представители МЧС. На месте происшествия работают специалисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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