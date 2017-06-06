Трех выпускников-южноуральцев застукали на ЕГЭ по обществознанию с мобильниками

В Челябинской области три школьника были удалены с ЕГЭ по обществознанию.

Как сообщили РИА «Новый День», 5 июня около 7 тысяч участников ЕГЭ области сдали экзамен по обществознанию – самому популярному предмету по выбору.

Экзаменационная работа состояла из двух частей, и включая в себя 29 заданий. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл – 42 балла.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию было задействовано 72 пункта проведения экзамена (ППЭ) на территории Южного Урала, в 50% которых применяются технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных бланков непосредственно в ППЭ, а в 100% аудиторий ведется онлайн-видеонаблюдение.

Как сообщила начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина, ЕГЭ по обществознанию прошел без технических сбоев, но были зафиксированы нарушения. «Сегодня на экзамене были зафиксированы нарушения в Челябинском и Магнитогорском городских округах, Агаповском муниципальном районе. У участников был мобильный телефон, – сообщила чиновница. – Участники были удалены с экзамена, а результаты аннулированы без права пересдачи в этом году. Во избежание подобных последствий в очередной раз просим выпускников подумать о своем будущем и не нарушать порядок проведения экзаменов».

Отметим, что это первые нарушения в ходе ЕГЭ в Челябинской области в этом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.17

Обугленные останки обнаружили в костре из мусора в Миассе. / 06 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / В Сатке сгорела подстанция: тысячи людей остались без света. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»