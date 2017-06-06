В Челябинске столкнулись две маршрутки, пострадали троллейбусы

В Челябинске ДТП с маршрутками парализовало движение на оживленной магистрали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на улице Братьев Кашириных.

По информации очевидцев, в микроавтобус 86-ого маршрута, стоящий на остановке «Поселок Бабушкина», влетел ПАЗик 17-ого маршрута.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Между тем, столкнувшиеся маршрутки заблокировали проезд троллейбусов по направлению к центру. На месте аварии образовалась внушительная пробка.

Челябинск, Юлия Димова

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