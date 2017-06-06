ГИБДД: власти Челябинска слишком медленно оборудуют пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами

В ГИБДД констатировали недостаточные темпы приведения пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 5 июня сотрудники управления ГИБДД совместно с председателем комиссии по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения Общественного совета при региональном главке Сергеем Курышевым провели проверку обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных организаций областного центра.

В ходе мероприятия проверены пешеходные переходы вблизи школ №131 по улице Зои Космодемьянской, 3 и №3 по улице Захаренко, 13, лицея №142 по улице Учебная, 5а.

«Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов осуществляется недостаточными темпами, – констатируют в региональном ГУ МВД. – На территории Челябинска дорожными знаками «Пешеходный переход» на щитах с дополнительным желто-зеленым флуоресцентным фоном обустроено лишь 40% нерегулируемых пешеходных переходов (613 из 1 тысячи 532). Менее 5% пешеходных переходов, расположенных на многополосных участках улиц, обустроено дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход» над проезжей частью».

Оставляют желать лучшего и темпы обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных организаций светофорами типа Т.7 (используются для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов). Ими обустроено 7% переходов от существующей потребности (20 переходов из 281), отметили в полицейском главке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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