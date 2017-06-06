На южноуральской трассе вспыхнул рейсовый автобус (ВИДЕО)

На автодороге М5 в Челябинской области на ходу загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной противопожарной службе, сообщение о ЧП на 1658 километре трассы поступило сегодня в 4:37. Пожар начался в рейсовом автобусе, следовавшем из Катав-Ивановска в Челябинск.

К моменту приезда пожарных все 46 пассажиров автобуса самостоятельно эвакуировались. При этом пламя уже разгуливало по салону автомобиля. «Людей посадили в два микроавтобуса и доставили в Челябинск», – уточнили в ведомстве.

В 6:19 пожар ликвидировали. Рейсовый автобус выгорел дотла.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По данным очевидцев, задымление началось в заднем отсеке транспорта.

Челябинск, Юлия Димова

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