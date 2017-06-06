В Челябинской области бывший судебный пристав с подельником ответят за вымогательство пяти миллионов

Судебный пристав из Верхнеуральска требовал у магнитогорца 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Верхнеуральского РОСП УФССП по Челябинской области и 65-летнего магнитогорца, обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере.

По версии следствия в декабре 2016 года судебный пристав узнал от подельника, что предприниматель из Магнитогорска выручил от продажи нежилого помещения крупную сумму. Тогда южноуральцы и решили потребовать у бизнесмена 5 миллионов рублей.

Пристав, используя сим-карты с разными абонентскими номерами, звонил на номер предпринимателя и требовал передать ему деньги, угрожая ему применением насилия, уничтожением и повреждением имущества, принадлежащего магнитогорцу и его близким. Когда же мужчина отказал вымогателям, верхнеуралец пригрозил избить его несовершеннолетнюю дочь.

В январе 2017 года подельник пристава, полагая, что бизнесмен умышленно затягивает время передачи денег, в целях устрашения, во дворе дома облил бензином капот автомобиля «Мицубиси», принадлежащего бывшей сожительнице предпринимателя, от которой у последнего имеется несовершеннолетний ребенок.

В феврале 2017 года в ходе передачи денежной «куклы» южноуральцы были задержаны сотрудниками полиции.

Бывшему судебному приставу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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