На владельца челябинского кафе, куда не пустили обедать колясочника, завели дело

В Челябинске озвучили результаты проверки кафе, сотрудники которого отказались пустить внутрь инвалида.

Напомним, вопиющий случай произошел 23 мая в одном из заведений общепита на улице Кирова. Челябинка стала свидетельницей того, как мужчина на инвалидной коляске пытался попасть в помещение кафе, однако дверные проемы в заведении оказались для его коляски слишком узкими. Женщина, пытаясь помочь инвалиду, попробовала открыть одну из створок распашной двери, но ничего не получилось, тогда она обратилась к администратору заведения. Та начала кому-то звонить и консультироваться по поводу открытия двери. В результате заведующая кафе предложила инвалиду утолить голод на улице: возле служебного входа мужчине вместо стола накрыли стул и принесли еду.

После многочисленных публикаций скандальной истории в СМИ с проверкой в кафе нагрянули сотрудники прокуратуры. Разобраться в нарушениях прав людей с ограниченным возможностями предложили также челябинскому отделению «Всероссийского общества инвалидов».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, в ходе выездной проверки в помещении кафе-кулинарии «Лаванда» выявлено более десятка нарушений свода правил, регламентирующих доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. В частности, обнаружены несоответствия ширины рабочей створки двери и высоты порога входной группы. Неприспособленным для инвалидов оказалось и помещение обеденного зала.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье 9.13 КоАП РФ – «Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур». Кроме того, директору кафе-кулинарии внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.

Челябинск, Юлия Димова

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