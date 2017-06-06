Преподаватель магнитогорского вуза ответит за изнасилование несовершеннолетней и поножовщину

Преподаватель магнитогорского вуза изнасиловал несовершеннолетнюю и набросился на незнакомца с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего преподавателя одного из вузов Магнитогорска, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней и умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, днем 12 декабря 2016 года магнитогорец, находившийся в состоянии наркотического опьянения, затащил в учебную аудиторию 15-летнюю знакомую и, угрожая молотком, надругался над ней. Позднее, ночью 8 марта текущего года, южноуралец повздорил около одного из домов Магнитогорска с незнакомцем и ударил того ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело магнитогорца направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования следователем внесено представление ректору учебного заведения об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.17

На владельца челябинского кафе, куда не пустили обедать колясочника, завели дело. / В Челябинской области бывший судебный пристав с подельником ответят за вымогательство пяти миллионов. / На южноуральской трассе вспыхнул рейсовый автобус (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»