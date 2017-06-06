Вторник, 6 июня 2017, 11:45 мск

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СКР: челябинка, упавшая с балкона, поправляла антенну

СКР: челябинка, упавшая с балкона, поправляла антенну

В Челябинске стали известны подробности трагической гибели молодой матери.

Как уже сообщало РИА , происшествие случилось накануне днем на улице Дегтярева. Прохожий обнаружил под окнами пятиэтажки лежащую без сознания женщину лет 30. Пострадавшая была в халате и домашних тапочках. По данным очевидцев, челябинка упала с балкона четвертого этажа.

На место происшествия прибыла «скорая», однако спасти пациентку не удалось. При осмотре тела погибшей следов насильственной смерти следователи не обнаружили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе проверки установлено, что женщина погибла в результате несчастного случая. По предварительным данным, молодая мать выпала с балкона, поправляя антенну. В это время в квартире спала ее годовалая дочь. Как уточнили в СК, входная дверь была заперта изнутри.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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