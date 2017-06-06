СКР: челябинка, упавшая с балкона, поправляла антенну

В Челябинске стали известны подробности трагической гибели молодой матери.

Как уже сообщало РИА «Новый День», происшествие случилось накануне днем на улице Дегтярева. Прохожий обнаружил под окнами пятиэтажки лежащую без сознания женщину лет 30. Пострадавшая была в халате и домашних тапочках. По данным очевидцев, челябинка упала с балкона четвертого этажа.

На место происшествия прибыла «скорая», однако спасти пациентку не удалось. При осмотре тела погибшей следов насильственной смерти следователи не обнаружили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе проверки установлено, что женщина погибла в результате несчастного случая. По предварительным данным, молодая мать выпала с балкона, поправляя антенну. В это время в квартире спала ее годовалая дочь. Как уточнили в СК, входная дверь была заперта изнутри.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.06.17

Преподаватель магнитогорского вуза ответит за изнасилование несовершеннолетней и поножовщину. / На владельца челябинского кафе, куда не пустили обедать колясочника, завели дело. / В Челябинской области бывший судебный пристав с подельником ответят за вымогательство пяти миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»