В Кыштыме полиция накрыла плантацию конопли

Жители Кыштыма оборудовали в доме плантацию конопли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о прибыльном бизнесе в полицию сообщил местный житель.

Когда полиция при поддержке Росгвардии нагрянула в частный дом в районе Ближней Дачи, силовики изъяли 230,33 грамма марихуаны. Как выяснилось три жителя Кыштыма выращивали коноплю здесь же. В доме правоохранители нашли 30 контейнеров с рассадой, весы, упаковочный материал, семена, приспособления для выращивания и культивирования запрещенных растений.

«По адресам всех троих проведены обыски, в результате которых также обнаружены наркотики и деньги от их реализации, – цитирует «Кыштымский рабочий» пресс-секретаря местной полиции Светлану Дятлову. – Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту изготовления и реализации наркотиков в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.17

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