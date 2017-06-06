Век воли не видать: южноуралец по заказу экс-сокамерника задушил его мать и сестру

Южноуральский уголовник арестован по подозрению в заказном убийстве двух женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Башкортостан, в апреле текущего года в одной из квартир Сибая со следами насильственной смерти найдены тела двух женщин.

По факту двойного убийства возбудили уголовное дело, однако выйти на след преступников правоохранителям удалось только сейчас.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к преступлению 34-летнего жителя Магнитогорска, ранее судимого за кражи и убийство. По версии следствия, 33-летний житель Сибая, решив завладеть семейным бизнесом, задумал убить родную мать. Для этого мужчина встретился с бывшим сокамерником из Магнитогорска и предложил ему расправиться с родственницей за 200 тысяч рублей. Когда приятель согласился, заказчик передал ему ключи от квартиры и фотографию матери.

21 апреля наемный убийца пришел домой к будущей жертве и стал ждать возвращения хозяйки. Однако вместо матери экс-сокамерника в квартиру зашла его 30-летняя сестра. Выполняя по телефону указания заказчика и устраняя возможных свидетелей, магнитогорец задушил женщину и спрятал тело. Затем таким же образом расправился с хозяйкой жилища. Впоследствии заказчика и исполнителя убийств задержали.

По ходатайству следователя суд отправил подозреваемых особо тяжком преступлении в СИЗО. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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