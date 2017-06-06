Бывшего челябинского омбудсмена лишили водительских прав

Экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов остался без водительских прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов лишен права управлять автомобильным транспортом на 12 месяцев за оставление места ДТП.

Стоит напомнить, бывший уполномоченный по правам человека также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следователей, в минувшем году он, зная, что на счетах регионального филиала партии «Родина» отсутствуют средства, в нарушение требований нормативных документов о необходимости согласования актов гражданско-правовых отношений на сумму более 100 000 рублей, единолично принял решение о заключении договоров на производство и размещение рекламных материалов на общую сумму более 5 миллионов рублей. Сам экс-омбудсмен уверен, что уголовное дело в его отношении открыли незаконно, а все обвинения выглядят абсурдными. В конце прошлого месяца сотрудники СК РФ при поддержке ОМОН провели в доме Севастьянова обыск.

Наконец, в апреле этого года Севастьянов был доставлен в отдел полиции за то, что пытался помешать демонтировать автостоянку. Судом Севастьянов признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, таким образом, ему было назначено наказание в виде административного ареста на 7 суток.

Челябинск, Олег Кирьянов

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