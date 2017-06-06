Драка из-за женщины в центре Миасса закончилась убийством

Спор двух нетрезвых компаний в Миассе закончился убийством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», довольно громкое происшествие имело место в центре Миасса в минувшее воскресенье около полуночи по местному времени.

В тот злополучный вечер трое мужчин, которые приходятся друг другу родственниками, отдыхали в сауне в районе «Комарово», после чего отправились домой. Добравшись до пересечения улиц 8 Июля и Лихачева, мужчины заметили еще одну, также не совсем трезвую компанию, в составе которой была женщина. Именно у нее один из мужчин и решил попросить закурить, сообщает Newsmiass. Находясь под воздействием алкоголя, дама грубо выругалась и отправила мужчину восвояси.

Последний за словом в карман не полез – слово за слово, и спустя какие-то мгновения женщина получила удар в лицо. Тогда в конфликт вмешался ее 29-летний сожитель, доставший складной нож и сразу же всадивший его в сердце обидчику женщины. Получивший такое ранение мужчина рухнул замертво, ему на помощь поспешил родственник, однако получил два удара ножом в область плеча и груди, впрочем, лезвие вошло не очень глубоко, поэтому ему удалось самостоятельно добраться домой. Супруга раненного мужчины сразу же вызвала полицию и медиков.

Позднее правоохранители задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение в убийстве. Также отмечается, что следователи сегодня будут просить суд назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По обоим эпизодам мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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