В Миассе стажер магазина за неделю «заработал» 26 тысяч рублей

Житель Миасса, устроившись продавцом, обчистил кассу магазина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД Миасса, возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего горожанина, подозреваемого в краже денег у работодателя.
По данным полиции, молодой человек проходил стажировку в продуктовом магазине и имел свободный доступ к деньгам.
Желая получить долгожданную зарплату, стажер стал чаще заглядывать в кассу, в итоге за неделю похитил из магазина порядка 26 тысяч рублей.
После того, как пропажа денег открылась, южноуральца задержали вора задержали. На время следствия подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.
Расследование дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 06.06.17
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