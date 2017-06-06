В Миассе стажер магазина за неделю «заработал» 26 тысяч рублей

Житель Миасса, устроившись продавцом, обчистил кассу магазина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД Миасса, возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего горожанина, подозреваемого в краже денег у работодателя.

По данным полиции, молодой человек проходил стажировку в продуктовом магазине и имел свободный доступ к деньгам.

Желая получить долгожданную зарплату, стажер стал чаще заглядывать в кассу, в итоге за неделю похитил из магазина порядка 26 тысяч рублей.

После того, как пропажа денег открылась, южноуральца задержали вора задержали. На время следствия подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.06.17

Драка из-за женщины в центре Миасса закончилась убийством. / Бывшего челябинского омбудсмена лишили водительских прав. / Век воли не видать: южноуралец по заказу экс-сокамерника задушил его мать и сестру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»