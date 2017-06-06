ММК окончательно сменил название

ММК изменил фирменное наименование.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ММК»в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Устава общества в новой редакции), содержащие его новое фирменное наименование.

Изменение наименования открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» произведено в целях приведения Устава общества в соответствие с нормами действующего законодательства (Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 №99-ФЗ).

В соответствии с новой редакцией Устава, с 5 июня 2017 г полным фирменным наименованием ММК на русском языке является Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», сокращенным фирменным наименованием – ПАО «ММК»; полным фирменным наименованием акционерного общества на английском языке является Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works, сокращенным фирменным наименованием – PJSCMMK.

Адрес, номера телефонов, платежные и иные реквизиты (кроме наименования) остаются без изменений. Изменение фирменного наименования общества не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее фирменное наименование. В связи с этим, доверенности, ранее выданные ОАО «ММК» своим представителям, остаются действующими до окончания, указанного в них срока действия.

Устав ПАО «ММК» в новой редакции с измененным наименованием доступен на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/index.php

Челябинск, Виктор Елисеев

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