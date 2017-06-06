Снова штормит: на Южном Урале портится погода

Южноуральские спасатели предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Челябинский гидрометцентр, с сегодняшнего вечера до 20 часов 7 июня в области ожидаются грозы, дожди и сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

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«Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований и единых дежурно-диспетчерских служб», – отметили в ведомстве.

В период сильного ветра жителям Челябинской области не рекомендуют выходить из зданий, если ветер застал на улице – как можно скорее укрыться в помещениях. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, так как ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли и стеклянные фрагменты зданий, повалить деревья. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Напомним, только в минувшие выходные от разгула стихии в южноуральской столице пострадали две женщины. На одну из них обрушился строительный забор, другая получила несколько порезов.

Кроме того, различные повреждения получили порядка 300 многоэтажек, около 1 тысячи частных домов, несколько десятков автомобилей и 8 соцучреждений, в том числе по 2 школы и больницы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.06.17

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