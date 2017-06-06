Движение троллейбусов по одной из главных улиц Челябинска закроют на неделю

В Курчатовском районе Челябинска закроют движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке асфальта на Комсомольском проспекте, на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта, с 7 июня будет закрыто движение троллейбусов. Электротранспорт возобновит движение 12 июня.

Троллейбусы №14 на время закрытия будет следовать по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО – проспект Ленина – ул. Энгельса – ул. Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК».

Движение троллейбусов маршрутов №12 «ул. Молдавская – АМЗ» и №15 «ул. Молдавская – ЧМК» на период проведения работ отменяется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.17

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