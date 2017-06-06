Вторник, 6 июня 2017, 15:21 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Движение троллейбусов по одной из главных улиц Челябинска закроют на неделю

Движение троллейбусов по одной из главных улиц Челябинска закроют на неделю

В Курчатовском районе Челябинска закроют движение троллейбусов.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке асфальта на Комсомольском проспекте, на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта, с 7 июня будет закрыто движение троллейбусов. Электротранспорт возобновит движение 12 июня.

Троллейбусы №14 на время закрытия будет следовать по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО – проспект Ленина – ул. Энгельса – ул. Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК».

Движение троллейбусов маршрутов №12 «ул. Молдавская – АМЗ» и №15 «ул. Молдавская – ЧМК» на период проведения работ отменяется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.17

Бывший вице-мэр Копейска частично признала вину в суде. / Снова штормит: на Южный Урал портится погода. / ММК окончательно сменил название.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Экс-работники «Челябавтотранса» выйдут на пикет

В Челябинской область закрыли движение по трассе М5

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Бывший вице-мэр Копейска частично признала вину в суде

Снова штормит: на Южном Урале портится погода

ММК окончательно сменил название
Все новости