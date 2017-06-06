В Челябинской область закрыли движение по трассе М5

На Южном Урале движение на участке М5 закрыли до середины сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении дорог «Южный Урал», движение закрывается в связи с ремонтом моста через реку Серазак.

Ремонт проводится за счет средств федерального бюджета на км 1863+800 (левый проезд) трассы М5 в Челябинской области с 5 июня по 15 сентября.

Ограничения носят вынужденный характер и могут привести к снижению общего скоростного режима, предупредили в дорожном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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