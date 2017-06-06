Экс-работники «Челябавтотранса» выйдут на пикет

Сотрудники обанкротившегося «Челябавтотранса» собираются выйти на пикет с требованием выплаты долгов по зарплатам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста состоится завтра, 7 июня, на территории сквера на Алом поле.

Работники предприятия хотят получить деньги, которое администрация МУПа задолжала им за последние месяцы. В общей сложности задолженность по зарплатам на предприятии на сегодняшний день составляет 27 миллионов рублей – каждый из работников недополучил от 40 до 100 тысяч.

Посредством организации протестной акции люди пытаются привлечь внимание к своей проблеме. Стоит также отметить, что в ноябре минувшего года МУП «Челябавтотранс» был признан банкротом. Взамен «Челябавтотранса» в апреле текущего года была основана частная компания «Городской общественный транспорт», в который и были переведены все сотрудники обанкротившегося предприятия.

Челябинск, Олег Кирьянов

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