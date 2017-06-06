Вторник, 6 июня 2017, 18:29 мск

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Челябинец украл из магазина «айфонов» на 200 тысяч

Челябинец украл из магазина «айфонов» на 200 тысяч

Житель Челябинска стащил из салона сотовой связи дорогостоящие телефоны.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции задержали 24-летнего челябинца, который совершил кражу четырех телефонов марки iPhone из помещения салона сотовой связи.

По данным ведомства, злоумышленник просто разбил окно магазина и украл телефонов на общую сумму в 200 тысяч рублей. Следователи отдела полиции «Металлургический» открыли по этому факту уголовное преступления. Обвиняемому в краже со взломом мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

На данный момент следствие по этому делу еще продолжается. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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