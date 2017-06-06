На Южном Урале около десятка политических партий скрыли доходы

В Челябинской области 8 политических партий не отчитались о доходах, еще две нарушили сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, данные о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий были представлены на прошедшем сегодня заседании контрольно-ревизионной службы.

По итогам 1 квартала текущего года из 60 существующих на Южном Урале партий финансовую документацию сдали лишь 52.

В список злостных нарушителей попали местное отделение партии «Родина», «Аграрная партия России», «Партия пенсионеров России», «Партия за справедливость», «Партия возрождение России», «Против всех», «Российская партия народного управления» и «Партия малого бизнеса России».

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По результатам рассмотрения финансовой отчетности контрольно-ревизионная служба рекомендовала избирательной комиссии привлечь отделения политических партий к административной ответственности.

Отметим, санкция статьи для должностных лиц предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, самой партии грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Впрочем, за сокрытие доходов нарушители могут отделаться и одним лишь предупреждением.

Челябинск, Юлия Димова

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