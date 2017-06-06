В Магнитогорске пьяная уборщица зарезала женщину из-за сумки

В Магнитогорске уборщица расправилась с женщиной из-за сумки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал 44-летнюю уборщицу виновной в убийстве, сопряженном с разбоем и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

В мае 2016 года нетрезвая женщина зарезала 57-летнюю горожанку. Убив свою жертву, преступница завладела ее сумкой, в которой находились личные вещи убитой, сообщает «31tv». Сразу после совершения этого преступления злоумышленница скрылась, намереваясь продать украденные вещи, чтобы купить себе алкоголь.

Когда женщину задержали, она объяснила, что не хотела убивать жертву. А потом вообще начала рассказывать, что ничего из произошедшего не помнит. Судом принято решение назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и оштрафовать на 850 тысяч рублей в пользу родственников убитой. Свое наказание осужденная будет отбывать в колонии строго режима.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 06.06.17

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